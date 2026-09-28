Kartkampioen droomt van carrière in de autosport: 'Dit is pas het begin'

Sem van der Heijden (17) uit Etten-Leur is een grote racebelofte. Afgelopen weekend kroonde hij zich tot kampioen in de IAME Series Benelux. Soms rijdt hij zo hard over het asfalt dat zijn billen warm worden. Op korte termijn hoopt hij de overstap te maken naar de autosport. "Tijdens een test haalde ik snelheden van 230 kilometer per uur. En dat zonder rijbewijs."

De liefde voor snelheid kreeg hij een jaar of vijf geleden. Sem voetbalde, maar na een feestje van een vriend raakte hij besmet met het kartvirus. Dit seizoen rijdt hij voor het Belgische RSD Karting. "Het team is als een tweede familie. Er wordt door die gasten zoveel tijd en energie ingestopt. Het materiaal is top, de motoren megasnel, alles is perfect in orde. Dat moet ook op dit niveau, want fouten zijn cruciaal in een kampioenschap." Sem was al Nederlands en Belgisch kampioen. Afgelopen weekend kwam daar de titel in de IAME Series Benelux bij. In de vijfde en laatste wedstrijd van de competitie kwam hij als winnaar over de finish. "Hier hebben we het hele jaar naartoe gewerkt, veel hoger kan niet in het karten. Ik ben trots, zeker omdat mijn concurrenten in de seniorklasse een stuk ouder zijn en meer race-ervaring hebben."

Of hij nog een seizoen blijft karten, is maar de vraag. Over een paar weken doet hij mee aan het WK karten. Daarna mag hij voor een aantal teams testen in een auto. "Van de organisatie krijg ik een Formule 4-test, dat is normaal gesproken bijna niet te betalen. Ook ga ik testen in een auto voor een team in de GT3, een prachtige raceklasse."

Een nieuwe titel voor Sem van der Heijden (foto: Hellofotos).

Sem testte al eerder met een racelicentie, toen nog zonder rijbewijs. Hoewel hij pas 17 is, heeft hij er vertrouwen in dat teams hem graag willen inlijven. "Ik wil op zo jong mogelijke leeftijd de stap zetten. Als jonge en snelle coureur ben je interessant voor teams. Dit is pas het begin voor mij."

"Het liefst 24 uur per dag met sport bezig."