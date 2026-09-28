Oss organiseert Weekend van de Wetenschap

In Oss kunnen kinderen en jongeren op zaterdag 3 oktober proefjes doen en experimenteren tijdens het Weekend van de Wetenschap. Het programma wordt om 10.10 uur geopend door wethouder Nick Pruimboom en jeugdwethouders Vera Bongers en Aimee Kuan.

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Op vier locaties in Oss krijgen bezoekers de kans om zelf aan de slag te gaan met wetenschap en techniek. Van proefjes tot experimenten, er is genoeg te doen om te ontdekken hoe wetenschap werkt. De opening vindt plaats in Het Warenhuis, waarna de wethouders meerdere locaties zullen bezoeken.

Met dit evenement willen onderwijsinstellingen, bedrijven, culturele organisaties en maatschappelijke initiatieven laten zien hoe belangrijk wetenschap en techniek zijn voor de toekomst. Oss hoopt hiermee kinderen en jongeren enthousiast te maken voor deze vakgebieden.

Volgens de gemeente Oss is er veel kennis, talent en vernieuwingskracht aanwezig in de regio. Het Weekend van de Wetenschap moet dit onder de aandacht brengen en bijdragen aan een inspirerende toekomst voor de jeugd.

Kinderen, jongeren en ouders zijn op zaterdag 3 oktober welkom om te experimenteren en leren. Het programma biedt een unieke kans om een kijkje te nemen in de wereld van innovatie en techniek.