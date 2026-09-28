Veiligheidsmarkt op de Heuvel in Oss

Op zaterdag 10 oktober vindt de Veiligheidsmarkt plaats op de Heuvel in Oss. Bezoekers kunnen van 11.00 tot 15.00 uur kennismaken met politie, brandweer en andere veiligheidsorganisaties.

Gevonden voor jou

Op de Veiligheidsmarkt in Oss laten verschillende organisaties zien hoe zij bijdragen aan een veilige woon- en leefomgeving. De markt is een unieke kans om het werk van politie, brandweer en handhaving van dichtbij te bekijken.

Tijdens het evenement kunnen bezoekers niet alleen kennismaken met de mensen achter deze diensten, maar ook met hun uitrusting en voertuigen. Het is een interactieve ervaring voor jong en oud.

Praktische informatie

De markt vindt plaats op zaterdag 10 oktober tussen elf uur ’s ochtends en drie uur ’s middags. De locatie is de Heuvel, een centraal plein in Oss. De toegang is gratis.

Voor inwoners van Oss en omgeving is de Veiligheidsmarkt een kans om meer te leren over hoe deze organisaties werken en hoe ze kunnen bijdragen aan veiligheid in hun eigen buurt.