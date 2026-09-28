FC Tilburg VR1 verliest thuiswedstrijd tegen VDZ

De vrouwen van FC Tilburg hebben zondag met 2-4 verloren van VDZ. Ondanks twee fraaie doelpunten lukte het de ploeg niet om een goed niveau te halen en de bezoekers trokken uiteindelijk verdiend aan het langste eind.

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Op eigen veld begon FC Tilburg nog sterk aan de wedstrijd. In de 21e minuut zette Nora Moggré de thuisploeg op voorsprong met een knappe treffer. Toch bleef het spel van de Tilburgse vrouwen slordig en zorgde veel balverlies ervoor dat VDZ tien minuten later op gelijke hoogte kwam. Met een 1-1 stand gingen beide teams de rust in.

Na de pauze kreeg FC Tilburg het moeilijk. VDZ nam steeds meer de controle en scoorde in de 50e minuut de 1-2. Laura Tigelaar bracht de thuisploeg vijf minuten later nog wel terug naar 2-2 met een fraaie goal, maar daarna greep VDZ definitief het initiatief. De bezoekers waren scherper in de duels en speelden verzorgder voetbal, wat resulteerde in doelpunten in de 71e en 79e minuut. FC Tilburg kon daar niets meer tegenover zetten, waardoor de eindstand op 2-4 kwam.

Slordig spel kost punten

Trainer Caitlin Pluym benadrukt dat haar team meer constantie moet laten zien. De doelpunten van FC Tilburg waren van hoge kwaliteit, maar die momenten waren uitzonderingen in een verder matige wedstrijd. De ploeg moet leren om minder fouten te maken en het spel langer onder controle te houden, zelfs op mindere dagen.

Ondanks de nederlaag biedt deze wedstrijd kansen voor groei. Het seizoen is nog lang en met hard werken op de trainingen kan FC Tilburg zich herpakken. Het team heeft voldoende potentie om betere resultaten neer te zetten in de komende weken.