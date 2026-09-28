Gestolen dartpijlen en een ongeldig tentamen: dit gebeurde vandaag

Een belletje van een dief na gestolen dartpijlen en een ongeldig tentamen door een toiletbezoek. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Vanuit een bedrijventerrein in Rijen schrijven Sasha Rangas en Stefan van Leijsen van The Companions de grootste Nederlandstalige hits. Hun nummers zijn samen bijna twee miljard keer gestreamd op Spotify. Toch kunnen ze nog gewoon over straat, vertellen ze. "We horen alle verhalen van artiesten over hoe ze worden herkend. Daar ben ik helemaal niet jaloers op." Ondanks alle techniek geloven ze dat een hit nog steeds ontstaat door samen muziek te maken, proberen en experimenteren. Lees hier hun verhaal.

Een masterstudent psychologie van Tilburg University kreeg haar tentamen ongeldig verklaard omdat ze tijdens het examen naar het toilet ging. Ze had wel toestemming van de surveillant, maar volgens de examencommissie zijn de regels overtreden. De student moest eerst vijftien minuten wachten op een tweede surveillant voordat ze alleen ging. De universiteit vindt dat studenten de regels moeten kennen en erkent dat de organisatie beter kan. De student heeft de herkansing inmiddels gehaald. Check het hier.

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De tienjarige Pip uit Eindhoven haalde in haar eentje ruim duizend euro op met het verkopen van kinderpostzegels, een kwart van het totaalbedrag van haar hele klas. Haar geheime wapen? "Ik probeer gewoon vrolijk over te komen en spontaan." Daarnaast had ze mazzel: door de scheiding van haar ouders kon ze in twee verschillende buurten verkopen. Volgens Kinderpostzegels hoort ze bij de best verkopende kinderen van het hele land. Lees hier haar verhaal.

Guus Meeuwis doet volgend jaar mee aan de Belgische editie van De Slimste Mens Ter Wereld. De Tilburgse zanger werd in 2020 in de Nederlandse variant al in de eerste aflevering uitgeschakeld door Emma Wortelboer. Hij eindigde toen helemaal onderaan in de seizoensranglijst. Het nieuwe seizoen van de Belgische variant is vanaf 5 oktober te zien. Hier lees je het hele verhaal.

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Tot slot nog dit: darter Danny van Trijp uit Etten-Leur kreeg zijn gestolen pijlen terug nadat de dief hem zelf belde. De pijlen werden zaterdagavond uit café De Distel in Roosendaal gestolen, vlak voor Van Trijp naar het EK zou vertrekken. Na een oproep op Facebook belde de dief maandagochtend met zijn excuses. "Hij vertelde dat het een domme, dronken actie was." De twee gaven elkaar een hand en de zaak was voor Van Trijp afgedaan. Met zijn vertrouwde pijlen kon hij alsnog naar de Faeröer vertrekken. Lees zijn verhaal hier.