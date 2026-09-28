Drukbezochte Muziekbingo in Sterksel

De Muziekbingo in het dorpshuis van Sterksel heeft voor een gezellige middag gezorgd. Bezoekers zongen mee met bekende liedjes en er was zelfs een verrassing in de vorm van een dans op muziek.

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De Huiskamer van het dorpshuis in Sterksel was het decor voor een drukbezochte Muziekbingo. Begeleider Maria Kuijpers benadrukte dat deelnemers gewoon mochten praten en meezingen, wat ook volop werd gedaan. Bekende nummers zoals ‘Penny Lane’ en ‘Spiegelbeeld’ zorgden voor veel sfeer, en ook het liedje ‘Oempalapapero’ werd door iedereen enthousiast meegezongen.

Wethouder Maaike van Breugel nam een kijkje en zong vrolijk mee. Een verrassingsmoment werd verzorgd door Maria Kuijpers en haar assistente Carla van Haastert. Zij voerden samen een (line)dans uit op de muziek van Tina Tequila, wat de middag extra bijzonder maakte.

Meer activiteiten in Sterksel

De Muziekbingo maakt deel uit van de Week van de Ontmoeting, waarin nog meer activiteiten worden georganiseerd. Zo is er op vrijdag 2 oktober een wandeling onder leiding van Mirjam Romers om twee uur ’s middags. Op zaterdag 3 oktober is er om tien uur ’s ochtends een welkomstdag voor nieuwe inwoners. En op maandag 5 oktober start om tien uur ’s ochtends een voorleesmoment voor kinderen van nul tot vier jaar.

De Week van de Ontmoeting biedt inwoners van Sterksel volop mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen plezier te maken. De activiteiten zijn laagdrempelig en geschikt voor jong en oud.