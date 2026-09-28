Wandelaars Leende samen op pad tijdens Week van de Ontmoeting

Zo’n 25 inwoners van Leende, Leenderstrijp en Heeze hebben maandagmiddag deelgenomen aan een wandeltocht van GraagGedaan Leende. De wandeling van 4,5 kilometer startte bij De Schammert en maakte deel uit van de Week van de Ontmoeting.

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De deelnemers vertrokken om half twee ’s middags vanaf De Schammert voor een route door het buitengebied. Na ongeveer vijf kwartier kwamen ze weer terug bij het startpunt. Daar werden ze ontvangen door wethouder Maaike van Breugel-Smolders en enkele dames uit Leende. De bijeenkomst werd afgesloten met koffie en vlaai.

De wandeling was georganiseerd door GraagGedaan, een initiatief dat inwoners van Leende met elkaar verbindt via onder andere wekelijkse wandelingen. Dit evenement stond in het teken van de Week van de Ontmoeting, waarbij in alle dorpen van de gemeente activiteiten worden georganiseerd om mensen dichter bij elkaar te brengen.

Van Breugel-Smolders, die verantwoordelijk is voor welzijn en zorg in haar portefeuille, was aanwezig om de deelnemers te begroeten. De Week van de Ontmoeting richt zich op het bevorderen van sociale contacten tussen inwoners en het tegengaan van eenzaamheid.

De middag werd afgesloten in een gezellige sfeer bij De Schammert, waar de deelnemers na de wandeling konden genieten van een kopje koffie met vlaai. Het evenement bood een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en samen actief bezig te zijn.