Auto vat vlam tijdens rit op N279 in Helmond

Een auto vatte maandagavond vlam aan de Wolfsputtersbaan (N279) in Helmond. Een man en vrouw zaten in de auto en wisten het voertuig op tijd in een pechvak te parkeren.

Het gebeurde rond tien uur. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Ondanks dat het vuur snel onder controle was, is de auto flink beschadigd.

Het is niet bekend wat de oorzaak is. De weg was tijdelijk afgesloten. Een berger haalt de auto op.