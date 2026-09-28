Auto vliegt al rijdend in brand tijdens rit op N279 in Helmond

Een auto is maandagavond al rijdend in brand gevlogen aan de Wolfsputtersbaan (N279) in Helmond. Een man en vrouw zaten in de auto en wisten het voertuig op tijd in een pechvak te parkeren en uit de auto te komen. Voor zover bekend raakten zij niet gewond.

Een en ander gebeurde rond tien uur. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Ondanks dat het vuur snel onder controle was, is de auto flink beschadigd.

Het is niet bekend wat de oorzaak is. De weg was tijdelijk afgesloten. Een berger haalt de auto op.