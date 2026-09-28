Van Gerwen stelt weer teleur en is direct klaar op World Grand Prix

Het aantal toernooizeges van Michael van Gerwen op de World Grand Prix of Darts blijft steken op zes. De Vlijmenaar strandde dinsdagavond in de eerste ronde in Leicester na een 1-2 nederlaag tegen Ryan Joyce. Van Gerwen liet het liggen op de dubbels en laat dat nou juist extra belangrijk zijn op dit toernooi.

Mighty Mike trok de eerste set tegen de nummer 24 van de wereld nog naar zich toe. De World Grand Prix is een zogenaamd dubbel-in-dubbel-uit toernooi, waarin de darters de legs moeten starten en eindigen met een dubbel. Van Gerwen wist dit toernooi al zesmaal te winnen. Van Gerwen was lang niet weg te denken uit de top drie van de dartsranglijst, maar steekt al een tijd in een mindere vorm. Op dit moment is hij gezakt naar plek negen en de rest van de wedstrijd liet zien waarom.