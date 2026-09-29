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Milieustraat Cranendonck wijzigt openingstijden

Aangepast

Vanaf 1 oktober worden de reguliere openingstijden van de milieustraat in Cranendonck weer ingevoerd.

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De milieustraat in Cranendonck heeft vanaf 1 oktober aangepaste openingstijden. Vanaf die datum is de locatie op dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van één uur 's middags tot vijf uur 's middags. Op zaterdag kunnen inwoners terecht van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags.

Op maandag, donderdag en zondag blijft de milieustraat gesloten. Deze wijziging betekent dat bezoekers voortaan rekening moeten houden met de beperkte openingstijden op vier dagen in de week.

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Gemeente Cranendonck

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