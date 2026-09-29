Mannen en vrouw onwel in huis in Drunen, met spoed naar ziekenhuis gebracht

Twee mannen en een vrouw zijn dinsdagochtend vroeg met spoed naar een ziekenhuis gebracht nadat zij niet lekker waren geworden in een huis aan De Indus in Drunen.

De brandweer deed metingen. Toen die het sein veilig gaf, durfde het ambulancepersoneel het huis binnen te gaan en de mannen en vrouw daaruit te halen. De slachtoffers zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Door de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Drunen, maar uiteindelijk zijn de slachtoffers met ambulances naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Of in het huis een gevaarlijke stof was vrijgekomen, was dinsdagochtend nog niet bekend. De politie doet onderzoek.