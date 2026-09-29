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Meerdere invallen door arrestatieteams in Eindhoven, twee aanhoudingen

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Meerdere politieteams zijn bij huizen binnengevallen (foto: SQ Vision).
Meerdere politieteams zijn bij huizen binnengevallen (foto: SQ Vision).

Meerdere arrestatieteams van de politie zijn dinsdagochtend huizen binnengevallen in Eindhoven. In alle vroegte reden zij een woonwijk binnen om de deur van een huis te forceren en twee mensen aan te houden. De invallen zijn onderdeel van een groot lopen onderzoek. Welk onderzoek is niet bekend.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politiewagens reden achter elkaar de woonwijk in en bleven om de hoek van het huis wachten tot leden van het arrestatieteam naar binnen gingen. De inval begon met een harde klap, gevolgd door geroep: 'Politie, politie!'

Boven het huis vloog op dat moment ook een drone, die met een schijnwerper de tuin van de huis verlichtte. 

Enkele minuten na de inval kwam meteen een enorm team van agenten en onderzoekers de straat in. Ze begonnen met het afplakken van camera’s en het doorzoeken van het huis. Ook een speurhond is ter plaatse gekomen.

Meerdere arrestatiesteams
Op andere plekken in Eindhoven zijn dinsdagochtend ook nog andere arrestatieteams in actie gekomen. Of bij die acties mensen zijn aangehouden is niet bekend. De politie komt later met meer informatie.

  • De politie is druk bezig met het onderzoek (foto: SQ Vision).
    De politie is druk bezig met het onderzoek (foto: SQ Vision).
  • Agenten en onderzoekers zijn druk bezig in het huis (foto: SQ Vision).

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