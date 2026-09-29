Melkveehouderij in Knegsel meldt wijziging dierverblijven

Een melkveehouderij aan de Vessemseweg in Knegsel heeft een melding gedaan voor het wijzigen van dierverblijven. Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding is op 17 februari 2025 bij de gemeente Eersel binnengekomen. Het bedrijf, gevestigd aan Vessemseweg 15, heeft aangegeven dat er aanpassingen worden gedaan aan de verblijven voor het vee.

Volgens de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) betreft het enkel een melding. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken tegen deze kennisgeving.