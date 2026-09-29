Milieustraat Haps voert nieuwe tarieven in

Vanaf 1 oktober gelden nieuwe tarieven voor kleine hoeveelheden afval op de milieustraat in Haps en de mini-milieustraten in Land van Cuijk. Voor afval tot 0,5 kubieke meter betaal je voortaan per 50 liter. De prijzen voor banken en fauteuils veranderen ook.

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Bij de milieustraat in Haps en de mini-milieustraten in Land van Cuijk wordt het vanaf 1 oktober voordeliger om kleine hoeveelheden afval te brengen. Voor hoeveelheden tot 0,5 kubieke meter betaal je dan per 50 liter. Dit is vergelijkbaar met de inhoud van een grote blauwe tariefzak.

De tarieven verschillen per afvalsoort. Voor gips, grond, harde kunststoffen, A- en B-hout, en zowel hard als zacht puin betaal je 0,75 euro per 50 liter. Grof restafval, dakleer en C-hout zijn duurder en kosten 1,50 euro per 50 liter.

Nieuwe tarieven voor meubels

Ook het tarief voor banken en fauteuils wordt aangepast. Vanaf 1 oktober betaal je 15 euro per zitplaats. Dit geldt zowel voor grote als kleine meubels.

Daarnaast blijft het brengen van veel afvalsoorten gratis. Dit geldt bijvoorbeeld voor papier, karton, glas, textiel, klein chemisch afval, elektrische apparaten en metalen. Zo wordt het scheiden van afval gestimuleerd.

De nieuwe tarieven gaan in vanaf 1 oktober en gelden zowel voor de milieustraat in Haps als voor de mini-milieustraten in Land van Cuijk.