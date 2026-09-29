Heeze-Leende stelt subsidieregeling politieke partijen vast

De gemeente Heeze-Leende heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor decentrale politieke partijen. Het college wil hiermee de lokale democratie ondersteunen en de transparantie van deze partijen versterken. De regeling geldt vanaf 1 januari 2026.

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De subsidieregeling richt zich op politieke partijen die zetels hebben in de gemeenteraad van Heeze-Leende. Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten zoals politieke scholing, informatievoorziening en het betrekken van jongeren en andere ondervertegenwoordigde groepen. Ook campagneactiviteiten en het werven van leden vallen onder de regeling.

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels dat een partij heeft. Voor 2026 bedraagt de maximale subsidie 488 euro per zetel, binnen de middelen die beschikbaar zijn gesteld door de rijksoverheid. Partijen kunnen hun subsidieaanvraag indienen binnen acht weken na de bekendmaking van de regeling.

Om in aanmerking te komen, moeten partijen transparant zijn over hun organisatie en een betrouwbare financiële administratie voeren. Jaarlijks moeten zij een financieel verslag en een activiteitenverslag openbaar maken. De regeling is direct van kracht en werkt terug tot 1 januari 2026.