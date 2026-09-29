Auto weggesleept voor Bloemencorso in Valkenswaard

Een auto is op 20 september weggesleept van de Beelmanstraat in Valkenswaard vanwege het Bloemencorso.

Gevonden voor jou

Het voertuig, met kenteken JZZ-12-B, stond op een parkeerplek die vrij moest blijven voor het Corso & Cultuur Festival in Valkenswaard. Dit evenement is beter bekend als het Bloemencorso.

De auto is overgebracht naar bewaarplaats Van Eijck in Eindhoven. De eigenaar kan het voertuig daar ophalen na het betalen van de gemaakte kosten.

De maatregel is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 170, lid 1.