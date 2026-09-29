Auto weggesleept voor Bloemencorso in Valkenswaard

Een auto is op 22 september 2026 weggesleept van het Carillonplein in Valkenswaard. Dit gebeurde om ruimte te maken voor het Corso & Cultuur Festival Valkenswaard.

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Het voertuig met kenteken LBJ 109 (LT) stond geparkeerd op een plek die vrij moest blijven voor het evenement, ook wel bekend als het Bloemencorso. De auto is overgebracht naar de bewaarplaats Van Eijck in Eindhoven.

De eigenaar kan het voertuig daar ophalen, maar moet eerst de gemaakte kosten betalen. De maatregel is genomen volgens artikel 170, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994.