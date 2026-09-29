Advertentie
Opslag propaan bij akkerbouwbedrijf in De Rips gemeld
Bij een akkerbouwbedrijf aan de Middenweg in De Rips is een melding gedaan om propaan op te slaan in bovengrondse tanks. Het gaat om een kennisgeving bij de gemeente Gemert-Bakel.
De melding is op 21 januari 2026 ontvangen en gaat over het telen van gewassen in de openlucht en de opslag van propaan. Het bedrijf heeft aangegeven gebruik te willen maken van bovengrondse opslagtanks.
Dit soort meldingen valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is puur informatief. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze kennisgeving.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie