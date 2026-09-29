Opslag propaan bij akkerbouwbedrijf in De Rips gemeld

Bij een akkerbouwbedrijf aan de Middenweg in De Rips is een melding gedaan om propaan op te slaan in bovengrondse tanks. Het gaat om een kennisgeving bij de gemeente Gemert-Bakel.

Gevonden voor jou

De melding is op 21 januari 2026 ontvangen en gaat over het telen van gewassen in de openlucht en de opslag van propaan. Het bedrijf heeft aangegeven gebruik te willen maken van bovengrondse opslagtanks.

Dit soort meldingen valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is puur informatief. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze kennisgeving.