Bezwaren tegen supermarktuitbreiding en waarschuwing in Waalre

Op woensdag 7 oktober behandelt de commissie in Waalre twee bezwaarschriften. Eén gaat over de uitbreiding van een supermarkt en bouw van appartementen, de ander over een waarschuwing onder de Participatiewet.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19. Om half acht ’s avonds wordt het bezwaarschrift besproken tegen de omgevingsvergunning voor een grotere supermarkt en vijftig appartementen aan de Hortensialaan.

Een tweede bezwaarschrift, dat om kwart over acht wordt behandeld, betreft een waarschuwing opgelegd door de gemeente. Die waarschuwing is verbonden aan het niet voldoen aan de informatieplicht in het kader van de Participatiewet.

De eerste hoorzitting is openbaar, maar de tweede is dat niet. Wie de eerste zitting wil bijwonen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Commissie voor Bezwaarschriften.