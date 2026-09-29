Oliebollen mogen verkocht worden bij Den Hof in Waalre

In Waalre is een vergunning verleend voor de verkoop van oliebollen bij winkelcentrum Den Hof. De standplaats is toegestaan van 1 december tot en met 31 december 2026.

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Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Waalre. De verkooplocatie is winkelcentrum Den Hof. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om in de laatste maand van het jaar oliebollen te verkopen op deze plek.

De vergunning is verzonden op 24 september 2026. Dit betekent dat de verkoopactiviteiten vanaf december kunnen plaatsvinden. Het kenmerk van de vergunning is 1133472.