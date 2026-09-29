Energieopslag en laadpalen toegestaan bij Jagersveld in Uden

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor een energieopslagsysteem en vier laadpalen bij Jagersveld 11 in Uden.

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Het besluit is op 25 september 2026 genomen en betreft een vergunning voor een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het technische deel van de bouwactiviteit is beoordeeld als vergunningsvrij.

Met de vergunning kan de eigenaar op het terrein een energieopslagsysteem aanleggen en vier laadpalen plaatsen voor eigen gebruik. Het besluit is inmiddels naar de aanvrager verzonden.