Beslistermijn verlengd voor bouwplannen in Schaijk

De gemeente Schaijk heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan de Zandstraat verlengd met zes weken.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een aanvraag voor het bouwen van een aanbouw, het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde en het verbouwen van een vrijstaande woning. Het verzoek is ingediend voor het adres Zandstraat 54 in Schaijk en omvat zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen binnen het omgevingsplan.