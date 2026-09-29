Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel is besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen nabij de woning van een aanvraagster. De parkeerplaats is gekoppeld aan de geldigheidsduur van haar gehandicaptenparkeerkaart.

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De gemeente Sint-Michielsgestel heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen voor een inwoner die aan alle voorwaarden voldoet. Het besluit is genomen na overleg met de politie en op basis van landelijke verkeersregels. De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een speciaal verkeersbord en een onderbord met kenteken.

De aanvraagster heeft moeite met parkeren in de buurt van haar woning vanwege de afstand en beperkte parkeermogelijkheden. De toegewezen plek moet haar mobiliteit vergemakkelijken. Het besluit is juridisch vastgelegd en afhankelijk van de geldigheidsduur van haar gehandicaptenparkeerkaart.