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Collectevergunning voor Stichting Samen Tegen MS in Goirle
Stichting Samen Tegen MS heeft toestemming gekregen om van 18 tot en met 24 oktober te collecteren in de gemeente Goirle.
Het college van burgemeester en wethouders in Goirle heeft op 25 september een collectevergunning verleend aan Stichting Samen Tegen MS. Hiermee mag de stichting in de genoemde periode geld inzamelen binnen de gemeente.
De vergunning is eenmalig en geldt uitsluitend voor de periode van één week. Het zaaknummer van de verleende vergunning is 1059979.
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