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Raadsvergadering Oosterhout op 13 oktober om 19.30 uur
De gemeenteraad van Oosterhout heeft een openbare vergadering gepland op dinsdag 13 oktober 2026 om half acht ’s avonds in het gemeentehuis.
De vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis aan Slotjesveld 1. Belangstellenden kunnen het overleg bijwonen vanaf de publieke tribune. Voor wie liever thuis blijft, is de bijeenkomst live te volgen via de vergaderkalender op de website van de gemeente.
Op dinsdag 6 oktober 2026 om zeven uur ’s avonds is er bovendien gelegenheid tot inspreken. Daarnaast wordt de vergadering voorafgegaan door een vragenhalfuur om 19.00 uur, mits raadsleden vooraf vragen hebben ingediend. Deze worden enkele uren voor de vergadering online geplaatst.
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