Bodemverontreiniging bij Leemskuilen 16 in Bladel wordt aangepakt

Bij Leemskuilen 16 in Bladel gaat Tritium Advies B.V. bodemverontreiniging verwijderen. Het gaat om zware metalen en asbest.

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Het saneren van de bodem bij Leemskuilen 16 in Bladel is gemeld bij de gemeente. Tritium Advies B.V. zal de verontreiniging met zware metalen en asbest aanpakken. Daarnaast wordt er gegraven in bodemlagen met een kwaliteit die boven de interventiewaarde ligt. Deze grenswaarde geeft aan wanneer de bodem te vervuild is en actie nodig is.