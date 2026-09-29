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Bodemverontreiniging bij Leemskuilen 16 in Bladel wordt aangepakt
Bij Leemskuilen 16 in Bladel gaat Tritium Advies B.V. bodemverontreiniging verwijderen. Het gaat om zware metalen en asbest.
Het saneren van de bodem bij Leemskuilen 16 in Bladel is gemeld bij de gemeente. Tritium Advies B.V. zal de verontreiniging met zware metalen en asbest aanpakken. Daarnaast wordt er gegraven in bodemlagen met een kwaliteit die boven de interventiewaarde ligt. Deze grenswaarde geeft aan wanneer de bodem te vervuild is en actie nodig is.
De melding is op 14 september 2026 ingediend en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving, waarbij geen bezwaar gemaakt kan worden. Het proces is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-014525.
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