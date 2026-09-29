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Sanering wegberm Hoogeind Casteren vanwege zinkverontreiniging
In Casteren wordt een verontreinigde wegberm tussen twee adressen gesaneerd.
Op Hoogeind in Casteren wordt een sterke zinkverontreiniging uit de bodem verwijderd. Het gaat om een stuk wegberm tussen huisnummer 6A en 8. Dit gebeurt na een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), die op 17 september is gedaan.
De bodemkwaliteit op deze locatie is boven de interventiewaarde, wat betekent dat er sprake is van ernstige vervuiling. Het graven en saneren wordt uitgevoerd door Aelmans Milieu Asten B.V. De melding is uitsluitend een kennisgeving en er kan geen bezwaar worden ingediend.
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