Gasunie mag Odorant tank plaatsen in Ossendrecht

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend aan Gasunie Transport Services B.V. voor het plaatsen van een Odorant tank aan de Schenkeldijk in Ossendrecht.

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De vergunning heeft betrekking op het opslaan van vloeistoffen in opslagtanks. Het besluit is verzonden op 25 september 2026, na een aanvraag die op 19 december 2025 werd ingediend.

Een Odorant tank wordt gebruikt om geurstoffen op te slaan die toegevoegd worden aan aardgas, zodat dit beter detecteerbaar is bij een eventuele lekkage. De locatie van de nieuwe tank is het terrein aan Schenkeldijk 4 in Ossendrecht.