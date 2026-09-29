Mobiel puinbreken gemeld in Woensdrecht

In Woensdrecht is een melding gedaan voor mobiel puinbreken aan de Leidingstraat. Het gaat om het breken van puin op locatie, dat maximaal vier werkdagen duurt.

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Het mobiele puinbreken vindt plaats aan de Leidingstraat 11 in Woensdrecht. Bij deze activiteit wordt bouw- en slooppuin ter plekke fijngemaakt tot granulaat, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De melding werd gedaan op 18 september en is op 25 september afgehandeld.

De werkzaamheden mogen uitgevoerd worden in week 43 tot en met week 52 van dit jaar en zullen naar verwachting maximaal vier werkdagen duren. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de melding.