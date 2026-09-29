Vergunning verleend voor twee uitritten in Sambeek

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van twee uitritten aan de Grotestraat 47a in Sambeek. Het besluit is genomen op 23 september.

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De vergunning maakt het mogelijk om twee uitritten aan te leggen of te veranderen op het adres Grotestraat 47a, 5836AB Sambeek. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005908.

Dit besluit kan gevolgen hebben voor de toegang tot het perceel en de verkeerssituatie in de directe omgeving. Eventuele bezwaren tegen het besluit kunnen worden ingediend bij de gemeente Land van Cuijk.