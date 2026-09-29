Maisplakcross De Vlammers krijgt groen licht in Boekel

De Maisplakcross De Vlammers heeft een vergunning gekregen voor het evenement op 8 november aan de Vale Peelweg 5 in Boekel. Het besluit is op 25 september genomen.

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Het evenement vindt plaats op 8 november aan de Vale Peelweg 5 in Boekel. De vergunning is op 25 september verleend. De aanvraag hiervoor werd op 13 augustus ingediend.

De Maisplakcross is een jaarlijks terugkerend evenement en trekt veel deelnemers en publiek. Het vindt plaats op een terrein aan de Vale Peelweg, postcode 5428NT.