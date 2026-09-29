Jeugdlintje 2026: jonge helden gezocht

De gemeente Gilze en Rijen roept op om jonge helden tussen 6 en 18 jaar aan te melden voor het Jeugdlintje 2026. De feestelijke uitreiking vindt plaats op 20 november.

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De gemeente Gilze en Rijen wil jongeren in het zonnetje zetten die zich op een bijzondere manier inzetten voor anderen of hun omgeving. Het Jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar die zich vrijwillig inzetten, zorgen voor een familielid of op een andere manier het verschil maken.

Aanmeldingen voor het Jeugdlintje zijn mogelijk tot en met 6 november. De gemeente benadrukt dat de inzet van deze jongeren erkenning en waardering verdient. De uitreiking van de lintjes is een feestelijke gelegenheid waarbij ook de jeugdburgemeester en wethouder Marielle Doremalen aanwezig zullen zijn.

Feestelijke uitreiking

De uitreiking van de Jeugdlintjes 2026 staat gepland voor 20 november. Tijdens deze ceremonie worden de jonge helden bedankt voor hun bijzondere bijdrage aan de samenleving. De gemeente nodigt inwoners uit om jongeren die dit verdienen aan te melden.

Meer informatie over hoe je een jonge held kunt aanmelden is te vinden op de website van de gemeente Gilze en Rijen.