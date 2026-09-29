Nieuw gravelpad op Landgoed Baest verbetert fietsveiligheid

Op Landgoed Baest bij Oirschot wordt in oktober een nieuw gravelpad aangelegd. Het pad moet fietsers een veiliger alternatief bieden voor de smalle Groenewoudsedijk en maakt deel uit van een groter recreatief fietsnetwerk in Brabant.

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Het gravelpad komt parallel aan de Groenewoudsedijk te liggen en voert via Landgoed Baest naar Middelbeers en Oostelbeers. Fietsers kunnen straks vanaf het Wilhelminakanaal gescheiden van gemotoriseerd verkeer over het landgoed fietsen. Hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd, vooral omdat de Groenewoudsedijk nu vaak druk is door landbouw- en ander gemotoriseerd verkeer.

Het nieuwe pad maakt deel uit van een groter netwerk van recreatieve fietsverbindingen in Oirschot en de rest van Brabant. Door bestaande routes met elkaar te verbinden, wordt het buitengebied toegankelijker voor inwoners, forenzen en recreanten. Daarnaast krijgen fietsers de kans om bijzondere landschappen en cultuurhistorische locaties beter te beleven.

Ecologische versterking

Bij de aanleg van het gravelpad is veel aandacht voor natuur en landschap. Langs het traject worden nieuwe laanbomen geplant om de historische laanstructuren van Landgoed Baest te herstellen. Ook worden bermen en groenstroken ecologisch versterkt, wat zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het landgoed. De gemeente werkt hierbij samen met Landgoed Baest en Brabants Landschap.

Naast het gravelpad wordt het landgoed afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Op drie plekken komen poorten: aan de Steenfortseweg, Dr. Jan van der Mortellaan en de Franse Baan. Dit maakt deel uit van een verkeersbesluit dat eerder is vastgesteld. Vanaf 5 oktober start bovendien onderhoud aan de klinkerverharding op de Baesterdijk.

Met deze maatregelen investeert de gemeente Oirschot in een veiliger en duurzamer fietsnetwerk, terwijl tegelijkertijd de natuur en recreatieve waarde van het gebied worden versterkt.