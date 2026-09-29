Isolatiesubsidie Baarle-Nassau uitgebreid tot 1.500 euro

Inwoners van Baarle-Nassau kunnen nu tot 1.500 euro subsidie krijgen om hun huis te isoleren. De regeling biedt verschillende opties, zoals spouwmuurisolatie, waarbij de kosten vaak grotendeels gedekt worden. De subsidie kan worden aangevraagd via het Duurzaam Bouwloket.

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De gemeente Baarle-Nassau heeft de isolatiesubsidie uitgebreid, waardoor inwoners meer mogelijkheden hebben om hun woning energiezuiniger te maken. De subsidie bedraagt maximaal 1.500 euro en is bedoeld om de kosten van isolatiemaatregelen te verlagen.

Er zijn drie manieren om van de regeling gebruik te maken. Wie de uitvoering volledig wil laten verzorgen, kan zich aanmelden bij het Duurzaam Bouwloket. Dit loket koppelt aanvragen aan een uitvoerder, die de woning bekijkt en een offerte opstelt. De subsidie wordt direct verwerkt als korting op de offerte.

Zelf kiezen of isoleren

Een andere optie is om zelf een bedrijf te kiezen voor de isolatiewerkzaamheden. Ook in dit geval verloopt de aanvraag via het Duurzaam Bouwloket. Na controle van de aanvraag wordt de subsidie gereserveerd. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, ontvangt de aanvrager de subsidie na het indienen van facturen en bewijsstukken.

Voor handige doe-het-zelvers is er de mogelijkheid om de woning zelf te isoleren. Zij kunnen de benodigde materialen aanschaffen na goedkeuring van het Duurzaam Bouwloket. Ook hier geldt dat facturen en bewijsstukken moeten worden ingediend om de subsidie te ontvangen.

Hulp en voorwaarden

Het Duurzaam Bouwloket en het Regionaal Energieloket staan klaar om inwoners te helpen bij vragen over isolatie en de beste aanpak voor hun woning. Wie moeite heeft met de financiële kant van de regeling, kan ook terecht bij het Budgetcafé van de gemeente.

Meer informatie over de isolatiesubsidie, zoals de voorwaarden en de stappen om aan te melden, is te vinden op de gemeentelijke pagina over de lokale isolatieaanpak.