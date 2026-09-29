Gemeente Alphen-Chaam breidt isolatiesubsidie uit

De gemeente Alphen-Chaam heeft de isolatiesubsidie uitgebreid. Huiseigenaren kunnen nu maximaal 1.500 euro aanvragen om hun woning te isoleren. De subsidie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, en er zijn verschillende manieren om het werk uit te voeren. Het Duurzaam Bouwloket biedt ondersteuning bij de aanvraag.

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Met de vernieuwde isolatiesubsidie wil Alphen-Chaam huiseigenaren helpen hun woning comfortabeler en energiezuiniger te maken. De subsidie van maximaal 1.500 euro kan direct als korting worden verwerkt bij een offerte, waardoor de kosten voor isolatie lager uitvallen.

Huiseigenaren hebben drie opties om gebruik te maken van de regeling: ze kunnen het werk volledig laten uitvoeren door een bedrijf, zelf een uitvoerder kiezen, of de isolatie zelf uitvoeren. Voor alle opties is vooraf aanmelden bij het Duurzaam Bouwloket verplicht. Dit loket koppelt aanvragen aan uitvoerders en controleert of de werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden.

Keuze voor aanpak

Wie kiest voor volledige begeleiding door een uitvoerder, kan via het Duurzaam Bouwloket een postcodecheck doen en aangeven wat er geïsoleerd moet worden. Het loket koppelt de aanvraag vervolgens aan een uitvoerder die de woning inspecteert en een offerte opstelt. De subsidie wordt direct verrekend, waardoor alleen het resterende bedrag betaald hoeft te worden.

Als huiseigenaren zelf een bedrijf willen kiezen, dan reserveert het Duurzaam Bouwloket de subsidie na controle van de aanvraag. Na afronding van de werkzaamheden moeten de factuur en bewijsstukken worden ingediend om het subsidiebedrag terug te krijgen. Handige bewoners kunnen er ook voor kiezen de isolatie zelf uit te voeren. Zij kopen dan na toestemming van het loket de benodigde materialen en dienen na afloop de facturen in.

Lokale hulp beschikbaar

Naast het Duurzaam Bouwloket zijn er in Alphen-Chaam nog andere instanties beschikbaar om te helpen. Het Regionaal Energieloket kan adviseren over welke isolatiemaatregelen geschikt zijn voor een specifieke woning. Voor vragen over de kosten en betalingsmogelijkheden biedt het Budgetcafé ondersteuning. Zo hoopt de gemeente dat zoveel mogelijk inwoners gebruik maken van de regeling.

Meer informatie over de isolatiesubsidie en de voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente Alphen-Chaam.