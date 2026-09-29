Aanleg bodemenergiesysteem bij Kennedylaan in Rosmalen

Bij de Kennedylaan in Rosmalen is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem.

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De gemeente Den Bosch heeft een melding ontvangen voor werkzaamheden aan de Kennedylaan 32 in Rosmalen. Het gaat om de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Bij zo’n systeem wordt warmte of koude uit de bodem gehaald om een gebouw te verwarmen of te koelen.

De melding is op 28 augustus 2026 ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z/513504. Het DSO-kenmerk van deze melding is 2026082800745. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.