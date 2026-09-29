Nokverhoging op dak in Kaatsheuvel krijgt aangepaste toestemming

De gemeente Loon op Zand heeft toestemming gegeven voor een wijziging in de plannen voor een nokverhoging op een woning aan de Langendijkstraat in Kaatsheuvel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanpassing van de eerder verleende vergunning met nummer 0809Z2302384. De wijziging betreft het realiseren van een hogere nok op het bestaande dak van het huis aan Langendijkstraat 24. Het besluit is op 25 september 2026 verzonden.

Een nokverhoging betekent dat het dak op een woning wordt aangepast om meer ruimte te creëren, bijvoorbeeld voor een extra verdieping of een hogere zolder. Dit soort wijzigingen kan van invloed zijn op de uitstraling van het huis en de omgeving.