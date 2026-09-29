Paul Wanner keert terug naar Nederland voor medisch onderzoek

Paul Wanner heeft het trainingskamp van Oostenrijk verlaten na een voetblessure. De middenvelder raakte zondag geblesseerd tijdens de interland tegen Kosovo. Zijn blessure wordt in Nederland beoordeeld door de medisch specialisten van PSV.

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De middenvelder van PSV viel uit tijdens de interland tegen Kosovo en heeft besloten om terug te keren naar Nederland. Zijn blessure aan de voet wordt verder onderzocht door de medische staf van PSV. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is.

Wanner liet de afgelopen interlands voor Oostenrijk zien dat hij in goede vorm verkeert. Hij leverde onder meer een assist af in de wedstrijden tegen Israël en Kosovo. Beide duels eindigden in een 3-1 overwinning voor Oostenrijk.

Het vertrek van Wanner is een tegenvaller voor het Oostenrijkse elftal. Hij was een belangrijke speler in de afgelopen wedstrijden. Voor PSV is het nu afwachten wat de medische onderzoeken uitwijzen.