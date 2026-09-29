Helmond wijzigt omgevingsplan voor sociale huurwoningen

Burgemeester en wethouders van Helmond hebben het omgevingsplan voor de Dijksestraat aangepast. De gemeenteraad stelde deze wijziging op 23 september 2026 vast. Het plan maakt de bouw mogelijk van achttien sociale huurwoningen. De regels liggen vanaf 29 september ter inzage.

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De wijziging betreft het overzetten van regels uit het eerdere bestemmingsplan ‘Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I’ naar het nieuwe omgevingsplan. Dit is een initiatief van de gemeente Helmond samen met woningcorporatie Woonpartners. Het doel is om achttien grondgebonden sociale huurwoningen te realiseren aan de Dijksestraat.

Het vastgestelde plan en de bijbehorende stukken zijn vanaf dinsdag 29 september tot en met maandag 9 november 2026 digitaal te bekijken via overheid.nl en het Omgevingsloket. Het wijzigingsbesluit treedt op maandag 26 oktober 2026 in werking.