Nieuwe brede school De Roosmolen geopend in Genderen

De nieuwe brede school De Roosmolen in Genderen is officieel geopend. Wethouder Wendy van Ooijen luidde samen met twee leerlingen de oude schoolbel van basisschool Het Fundament, die vanuit het oude gebouw is meeverhuisd.

Gevonden voor jou

Op de plek waar vroeger basisschool Het Fundament stond, is nu een modern gebouw verrezen. In De Roosmolen zijn basisschool Het Fundament, kinderopvang en buitenschoolse opvang Camelot samengebracht. Het nieuwe gebouw bevindt zich midden in Genderen en biedt een centrale ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en grootouders.

De bouw van de brede school begon vorig jaar op 2 juli. Tijdens de start metselden kinderen van Het Fundament samen met wethouder Van Ooijen het eerste muurtje. Het gebouw is ontworpen om een comfortabele en gezonde leeromgeving te bieden. Daarnaast is De Roosmolen volledig energiezuinig. Het gebouw wordt gasloos verwarmd, heeft zonnepanelen en een sedumdak, een dak met begroeiing dat helpt bij de isolatie.

Intrek sinds juni

In juni dit jaar namen basisschool Het Fundament en kinderopvang Camelot hun intrek in het nieuwe pand. Beide directrices, Hannie Wijnands-Westerlaken van Het Fundament en Ineke Wortman-van ’t Noordende van Camelot, zijn trots op het resultaat. De samenwerking tussen de twee organisaties wordt nu verder versterkt doordat ze samen onder één dak werken.

Met de afronding van dit project heeft Genderen een moderne en duurzame plek gekregen waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. De Roosmolen markeert hiermee een nieuw tijdperk voor onderwijs en kinderopvang in het dorp.