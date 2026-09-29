Reusel-De Mierden: zonnebloem groeit meer dan vier meter hoog

In Reusel-De Mierden is massaal deelgenomen aan de actie ‘Geef groen de ruimte’. Honderden inwoners ontvingen een pakket met zonnebloemzaden en tips om hun omgeving te vergroenen. Dat leverde indrukwekkende resultaten op, met zonnebloemen tot wel vier meter hoog.

Gevonden voor jou

De inwoners van Reusel-De Mierden hebben zich van hun groene kant laten zien. Tijdens de campagne ‘Geef groen de ruimte’ vroegen honderden mensen een zogenoemde groene doos aan. Deze doos bevatte naast tips om tuinen en terrassen te vergroenen ook zonnebloemzaden.

De actie was een groot succes en leverde bijzondere resultaten op. Er werden foto’s ingestuurd van zonnebloemen die soms wel meer dan vier meter hoog waren. Sommige bloemen waren zelfs zo groot dat ze maar net op de foto pasten. De kwekers van deze enorme zonnebloemen zijn inmiddels door de gemeente in het zonnetje gezet.

Nieuwe groene actie

De campagne maakt deel uit van het project ‘Geef groen de ruimte’, waarmee de gemeente inwoners aanspoort hun omgeving groener te maken. Voor degenen die enthousiast zijn geworden, is er goed nieuws. Komend voorjaar start er opnieuw een actie binnen dit project.