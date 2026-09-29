Ontwerp wijziging omgevingsplan voor Amsteleind Zuid in Oss

De gemeente Oss heeft een ontwerp wijziging van het omgevingsplan gepresenteerd voor Amsteleind Zuid. Het plan maakt de bouw van maximaal 1.800 nieuwe woningen en voorzieningen mogelijk. Ook wordt een ontsluitingsroute en een ondertunneling onder het spoor toegevoegd. De wijziging ligt vanaf woensdag ter inzage.

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De wijziging van het omgevingsplan richt zich op de verdere ontwikkeling van het gebied Amsteleind Zuid. Dit is een onderdeel van de grotere gebiedsontwikkeling Amsteleind, waar in totaal 3.000 woningen en bijbehorende voorzieningen gepland zijn. Naast de woningen en winkels bevat het ontwerp ook plannen voor een nieuwe ontsluitingsroute, genaamd Parkway, en een spoorondertunneling.

De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden in Amsteleind Zuid worden in het aangepaste plan deels opgeheven. Er zijn uitzonderingen voor bestaande woningen binnen het gebied. Vanaf woensdag 30 september 2026 tot en met dinsdag 10 november 2026 kunnen inwoners de stukken bekijken en hun mening geven over de voorgestelde wijzigingen.