Vessem Kermis: Café Mina mag evenement organiseren

Tijdens de Vessem Kermis heeft Café Mina toestemming gekregen om op 3, 4 en 5 oktober een evenement te organiseren aan de Wilhelminalaan in Vessem.

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De gemeente Eersel heeft vorige week een vergunning verleend voor het evenement. Het gaat om een activiteit aan de Wilhelminalaan 1, gekoppeld aan de kermis in Vessem. De vergunning valt onder de Bijzondere wet Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De kermis vindt plaats van 3 tot en met 5 oktober. Het evenement is een van de activiteiten die deze dagen in Vessem worden gehouden. De gemeente meldt dit om bewoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.