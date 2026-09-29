Gasunie plaatst Odorant tank in Rijsbergen

Gasunie Transport Services heeft een vergunning gekregen voor het plaatsen van een Odorant tank aan de Zandstraat in Rijsbergen. Het besluit is op 25 september 2026 verzonden.

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De gemeente Zundert heeft een vergunning verleend aan Gasunie Transport Services voor een milieubelastende activiteit. Het gaat om het opslaan van vloeistoffen in een speciale Odorant tank. Deze tank wordt geplaatst op het terrein aan de Zandstraat 1aGAS in Rijsbergen.

De aanvraag voor deze vergunning is ingediend op 19 december 2025. Het besluit heeft het zaaknummer Z2025-00029798 en is gekoppeld aan het DSO-kenmerk 2025121900098.