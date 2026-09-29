Vergunningsaanvraag dakkapel Heeze ingetrokken

Een vergunningsaanvraag voor een dakkapel in Heeze is op verzoek ingetrokken.

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De gemeente Heeze heeft besloten om de aanvraag voor een omgevingsvergunning aan de Vicaris van Litsenburghlaan 1 niet verder te behandelen. Dit besluit is op 21 september 2026 genomen nadat de aanvrager zelf verzocht om de aanvraag in te trekken.

Het ging om een aanvraag met zaaknummer 486836, die betrekking had op het plaatsen van een dakkapel. Er kan niet gereageerd worden op dit besluit en de plannen zijn niet openbaar gemaakt.