Verbouwing woonhuis Burgemeester Serrarisstraat in Heeze krijgt vergunning

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de Burgemeester Serrarisstraat 54 in Heeze.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 18 september 2026 en heeft betrekking op zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als de technische bouwactiviteiten. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer 507096.

Met deze vergunning kan de eigenaar van het woonhuis beginnen aan de geplande verbouwing. De benodigde documenten en vergunning zijn beschikbaar bij het gemeentehuis en kunnen ook via e-mail opgevraagd worden.