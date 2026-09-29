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Vergunning verleend voor erfafscheiding in Leende
De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding op Breedvennen 42 in Leende.
Op 18 september heeft de gemeente Heeze-Leende een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een erfafscheiding op Breedvennen 42, in Leende. De vergunning is verleend.
De aanvraag valt onder het onderdeel ‘Bouwen’ binnen het omgevingsplan. Hiermee mag de erfafscheiding volgens de regels van de gemeente worden geplaatst.
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