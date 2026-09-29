Nieuwbouwwoning gepland aan Hoek Mortel in Udenhout

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwbouwwoning aan de Hoek Mortel in Udenhout. Het plan wijkt af van de huidige regels, waardoor een speciale BOPA-vergunning is toegepast.

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De aanvraag voor de vergunning werd op 31 juli ingediend en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00009933. Het gaat om een nieuwbouwwoning die niet volledig binnen de huidige regels van het Omgevingsplan past. Door een Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit (BOPA) toe te passen, kan het bouwproject toch doorgaan.

Het besluit heeft betrekking op de bouwactiviteit en het afwijken van bestaande regels in het Omgevingsplan. De gemeente zal deze wijzigingen later verwerken in het Omgevingsplan. De BOPA-vergunning is specifiek verleend voor de bouwdiepte van de woning.

Met deze vergunning laat de gemeente weten dat er veranderingen in de omgeving van Udenhout kunnen plaatsvinden. Meer details over het besluit zijn te vinden in artikel 16.64a lid 2 van de Omgevingswet.