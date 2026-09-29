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Vergunning verleend voor odorant tank bij Klundert

Aangepast

Gasunie Transport Services heeft een vergunning gekregen voor een bestaande odorant tank aan de Keteldiep in Klundert. De gemeente Moerdijk verleende de vergunning op 25 september.

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De odorant tank wordt gebruikt voor het opslaan van vloeistoffen. Gasunie had de vergunning op 18 december vorig jaar aangevraagd. De locatie voor de tank is het terrein aan de Keteldiep 1 in Klundert. Het gaat om een bestaande tank, waarvoor eerder nog geen vergunning nodig was. 

De aanvraag betreft een milieubelastende activiteit vanwege het gebruik van opslagtanks. Het besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2025-00029781. Het is op 25 september verzonden door burgemeester en wethouders van Moerdijk.

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